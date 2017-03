Turkse minister dreigt met heilige oorlog in Europa Danny 16-03-2017 12:47 print

Europa zal binnenkort het toneel zijn van "Heilige Oorlogen" (jihad), aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu donderdag in reactie op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland.

"Nu de verkiezing in Nederland voorbij is... Als je kijkt naar de vele partijen zul je zien dat er geen verschil is tussen de sociaal-democraten en fascist Wilders. Ze hebben allemaal dezelfde mentaliteit," aldus Çavuşoğlu, "Waar ga je naartoe met Europa? Jullie sleuren Europa de afgrond in. Heilige oorlogen zullen snel beginnen in Europa".

Nederland en Turkije hebben slaande ruzie over mislukte pogingen van Turkse ministers, onder wie Cavusoglu zelf, om in het afgelopen weekeinde in ons land campagne te voeren voor een referendum in Turkije. De regering in Ankara is woedend dat Nederland daar een stokje voor stak. Turkije stemt 16 april in een referendum over een politiek stelsel waarin president Erdogan formeel niet langer een ceremoniële functie bekleedt, maar straks als machtig dictator regeert.



Mevlüt Çavuşoğlu (foto: AA)