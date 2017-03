Oudkerk: hef de PvdA maar op

Volgens voormalig PvdA-Kamerlid is de verkiezingsnederlaag voor de sociaal-democraten 'de definitieve afrekening'. Hij twijfelt of er nog wel toekomst is voor de partij.

"Ik denk dat de PvdA zich over zijn existentie moet gaan buigen: waartoe zijn wij nog op aarde? Misschien moeten we naar een andere sociaaldemocratische beweging", aldus Oudkerk tegen RTV Noord.

Het ex-Kamerlid wijst erop dat de SDAP vroeger ook is opgeheven, en dat daaruit de PvdA ontstond. "Misschien komt er een nieuwe sociaaldemocratische beweging, die mensen aan zich weet te binden."

Volgens Oudkerk komt de historische nederlaag waarbij de partij 29 zetels verloor, niet onverwacht. Hij zegt dat het voor de PvdA vooral is misgegaan bij de integratie. "Die problematiek hebben we niet alleen terzijde geschoven, maar de mensen die daar last van hebben, hebben we niet aan ons weten te binden."

Vijftien jaar geleden zwengelde Oudkerk dat onderwerp overigens zelf aan. Hij had het tegen toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen over 'kut-Marokkanen', terwijl hij dacht dat de microfoon uitstond. Cohen reageerde met de gevleugelde woorden: "Het zijn wel onze kut-Marokkanen."