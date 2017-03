Turks CDA-raadslid treedt terug na Turkse bedreiging Redactie 16-03-2017 12:36 print

Het Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir neemt na bedreigingen en intimidaties vanuit de Turkse gemeenschap tijdelijk afstand van het raadswerk, zo laat de partij donderdag in een verklaring weten.

CDA-fractievoorzitter Sven de Langen bevestigt dat het tijdelijk terugtreden verband houdt met de diplomatieke rel tussen de Nederland en Turkije. Afgelopen zomer ondervond Yazir ook al last na de mislukte staatsgreep tegen de Turkse president Erdogan. "Na het weekeinde en de gebeurtenissen bij het Turkse consulaat is dat erger geworden", aldus De Langen in een toelichting. "Hij hoeft zich niet als boksbal te laten gebruiken."

Volgens het AD is Yazir in een Turkse pro-Erdogankrant aangewezen als medeaanstichter van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Het raadslid zou te boek staan als sympathisant van geestelijk leider Fethullah Gülen.



Rellend Erdogantuig (Foto: ANP)