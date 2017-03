Sharapova kan wildcard toernooi Rosmalen ophalen heywoodu 16-03-2017 09:40 print

Tennisster Maria Sharapova lijkt goede kans te maken om komende zomer met een wildcard mee te doen aan het WTA-toernooi in Rosmalen. De Russische mag vanaf eind april weer wedstrijden spelen, nadat ze sinds begin vorig jaar een dopingschorsing aan haar broek heeft voor het sinds 1 januari 2016 verboden hartmedicijn meldonium.

In de week dat haar schorsing afloopt doet Sharapova al mee aan het toernooi in Stuttgart. Toernooidirecteur Markus Günthardt gaf de Russische een wildcard en garandeerde dat ze pas op woensdag 26 apil in actie hoeft te komen - twee dagen na het begin van het toernooi. Eerder mag ook niet, want dat is precies de dag dat haar schorsing voorbij is. Toppers als Angelique Kerber en Caroline Wozniacki waren niet blij met het makkelijk verstrekken van een wildcard door Günthardt.

Marcel Hunze, de toernooidirecteur van het WTA-toernooi van Rosmalen, heeft er weinig moeite mee. "Ze heeft een fout gemaakt, is geschorst en heeft haar straf straks uitgezeten", verklaart hij. "Een wildcard geef je in het belang van het toernooi en als Sharapova hier komt spelen is dat voor het Ricoh Open natuurlijk gewoon een pluspunt. Ze is een van de beste tennissters van de laatste twintig jaar", vervolgt Hunze, die met spanning afwacht wat er onder meer op Roland Garros gaat gebeuren. "Als ze daar de finale haalt komt ze niet, want wij zitten gelijk in de week daarna. Als ze er vroeg uit ligt denk ik dat we een goede kans hebben om haar hier te zien."