De definitieve prognose van de verkiezingsuitslag laat op zich wachten. Verscheidene gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, stellen donderdag of vrijdag met een uitkomst te komen. De steden gaven na sluiting van de stembureaus uitslagen door gebaseerd op respectievelijk 87, 80 en 90 procent van de stemmen.

Tientallen andere gemeenten hadden donderdagochtend rond 04.15 nog geen einduitslag aangeleverd. Bij voorgaande verkiezingen gaf de Verkiezingsdienst van het ANP standaard een definitieve prognose. Het grote aantal partijen dat meedeed aan de verkiezingen, levert momenteel acht restzetels op.

Een klein aantal restzetels kan nog verspringen van de ene naar de andere partij. Daardoor is een definitieve prognose niet mogelijk totdat vrijwel alle gemeenten hun uitslag hebben doorgegeven. "De huidige voorlopige prognose geeft een prima beeld, maar we willen dat onze definitieve prognose overeenkomt met de uitslag zoals die wordt vastgesteld door de Kiesraad", aldus het hoofd van de ANP Verkiezingsdienst Mark Westerhoff. "Het ligt aan de resterende gemeenten wanneer we de definitieve prognose kunnen geven. Dat zou best pas vrijdag kunnen zijn."



Definitieve prognose uitslag later (Foto: ANP)