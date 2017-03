Trump suggereert meer info over telefoontap YokiKater 15-03-2017 22:49 print

Donald Trump heeft woensdag in een interview met Fox News de suggestie gewekt dat er binnenkort meer informatie naar buiten komt over telefoontaps in de Trump Tower tijdens de verkiezingscampagne. De Republikeinse president zei onlangs dat zijn voorganger Barack Obama opdracht heeft gegeven hem te laten afluisteren. Bewijs droeg hij daarvoor niet aan.

"Ik denk dat jullie de komende twee weken enkele heel interessante zaken naar voren zullen zien komen", zei Trump op Fox over zijn claim te zijn afgeluisterd. Hij voegde er nog aan toe dat "afluisteren veel verschillende dingen omvat".

De vaste inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, die onderzoek deed in deze affaire, maakte woensdag bekend geen enkele aanwijzing te hebben gevonden voor de bewering van Trump. "Ik denk niet dat er daadwerkelijk afluisterapparatuur was in Trump Tower", aldus voorzitter David Nunes.



Trump suggereert meer info over telefoontap (Foto: ANP)