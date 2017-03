[TK2017] Tussenstand (11/388): PVV wint Simpelveld

Alle stembureaus zijn gesloten en overal in het land zitten nu vrijwilligers alle uitgebrachte stemmen te tellen. En dat zijn er veel: de opkomst was hoog. FOK! volgt de uitslagen nauwgezet, en houdt in dit nieuwsbericht bij hoe de tussenstand is op basis van de getelde stemmen.

Tot nu toe zijn er 11 van de 388 gemeentes geteld, opkomst tot nu toe 84,9%.

De volgende partijen staan op dit moment op een of meer zetels:

Partij Procent Zetels VVD 23,1% 35 PvdA 5,8% 9 PVV 12,5% 19 CDA 16,4% 25 D66 10,8% 16 GL 6,8% 10 SP 9,5% 14 CU 3,3% 5 SGP 2,4% 4 PvdD 2,4% 4 50+ 3,6% 5 FvD 1,8% 3





Grootste partijen per gemeente:

VVD: Ameland, Giessenlanden, Meerssen, Rijnwaarden, Rozendaal, Schiermonnikoog, Vlieland, Winterswijk, Zoeterwoude

CDA: Renswoude

PVV: Simpelveld