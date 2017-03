FOK! Wat een weer: De lente is voorbij

Stof in maart, is goud waard.

De afgelopen dagen was het volop lente. De afgelopen nacht is het gaan regenen. Vanochtend wordt het vanuit het westen droog maar het blijft wel bewolkt en vanavond gaat het dan weer regenen. Het kwik loopt op tot 10 graden in het noorden tot 13 graden in het zuiden.

Morgen wordt het dan een betere dag. Minder regen en dezelfde temperatuur als vandaag. De dagen daarna wordt het weer aardig weer. Niet te veel regen en een kans op zon.

Fijn weekend!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:45 Zon onder: 18:50 Zonkracht: 1/1







Bospad op de Kalmthoutse heide (Foto: qltel)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!