Sissoko weigert reserveplaats en wordt binnen een maand ontslagen 15-03-2017

Vorige week maakte de Nederlandse voetballer Derwin Martina er een potje van door na nog geen anderhalf uur te vertrekken - het was allemaal te moeilijk voor hem - en dit keer is het Mohamed Sissoko die niet echt positief van zich heeft doen spreken.

De voormalig Malinees international speelde in zijn carrière voor grote clubs als Valencia, Liverpool en Juventus en was daar regelmatig belangrijk. In de laatste jaren slijt hij zijn dagen bij clubs als Shanghai Shenhua, het Indiase Pune City en de Italiaanse club Ternana.

Die Serie B-club dacht een mooie slag geslagen te hebben met het aantrekken van de 32-jarige middenvelder, maar kwam bedrogen uit. Trainer Fabio Liverani zette Sissoko bij zijn eerste duel op de bank zonder hem te laten spelen. In duel twee mocht de Malinees invallen en bij de derde wedstrijd, op 4 maart, zat hij weer de hele wedstrijd op de bank.

Hier had Sissoko schijnbaar bijzonder weinig zin in en dus ontstond er onenigheid. Sportief directeur Danilo Pagni liet vervolgens weten dat het gedaan was met zijn nieuwe middenvelder: na 25 dagen werd Sissoko de deur gewezen, want in zijn gezeur had men geen zin en dus mag hij weer op zoek naar een nieuwe club.