Honkballers verpletteren Cuba op World Baseball Classic

De Nederlandse honkballers hebben woensdag op zeer overtuigende wijze gewonnen van Cuba in de tweede groepsfase van de World Baseball Classic. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens stapte met een dikke 14-1 overwinning de Tokyo Dome uit.

Nederland begon al ijzersterk met een homerun van Wladimir Balentien, met twee man op de honken: 3-0. Andrelton Simmons sloeg Kalian Sams in de tweede inning binnen, waarna Balentien in de derde inning weer een homerun sloeg. Yurendell de Caster deed dat ook en nam Shawn Zarraga mee over de thuisplaat: 7-0. Nog een inning later kwamen daar weer vijf punten bij en was het al zo goed als beslist.

Meulens gaf door de grote voorsprong wat speelkansen aan mannen die nog niet in actie waren gekomen, zoals Stijn van der Meer, Sharlon Schoop en Dwayne Kemp. In de zevende inning sloeg Sams ook eens een homerun en met 14-1 kwam de wedstrijd ten einde. Nederland staat er nu goed voor in de strijd om de halve finales. Als Japan woensdag wint van Israël is Nederland sowieso door, als Israël wint moeten de rekenmachines erbij gepakt worden.