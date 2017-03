Kiezers die staan te popelen om hun stem uit te brengen, kunnen vanaf middernacht al op een aantal plekken terecht op het stembureau. Het stemlokaal in de bloemenkiosk op station Castricum heeft als een van de eerste in Nederland de deuren geopend.

In Amsterdam kunnen bezoekers van een stemfeest in de Tolhuistuin aan de IJpromenade ook vanaf middernacht stemmen. Het feest, onder meer georganiseerd door muzieklabels TopNotch, Noahs Ark en Rotterdam Airlines wil het voor jongeren extra aantrekkelijk maken om te stemmen. "Om klokslag twaalf uur 's avonds gaat het pas echt los. Dan zullen de eerste stemmen voor de verkiezingen uitgebracht worden en dat zijn de stemmen van de jongeren", aldus de organisatie.

Station Castricum is de eerste van ruim zestig NS-stations waar kiezers woensdag kunnen stemmen. Vroeg in de ochtend volgen er meer stations. Zo gaan de stembureaus in Breda en Nijmegen al om 05.15 uur open. Een kwartier later volgen Barendrecht, Zwijndrecht, Roermond en Meppel.

Tussen 06.00 en 07.00 gaan er in diverse plaatsen nog meer stembureaus op stations open. Het merendeel opent echter om 07.30 uur, het tijdstip waarop in het hele land de stemlokalen open gaan.

De stations zijn niet de enige plekken waar al vroeg kan worden gestemd. Op Eindhoven Airport kunnen kiezers vanaf 05.00 uur terecht.

Bijna 13 miljoen mensen zijn kiesgerechtigd. Om uiterlijk 21.00 uur sluiten de stembureaus, met uitzondering van de bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De stembussen openen en sluiten daar, door het tijdverschil met Nederland, vijf uur later ten opzichte van Nederland.



Nachtbrakers kunnen stem al uitbrengen (Foto: ANP)