De Amerikaanse president Donald Trump zou 35 miljoen euro aan belastinggeld hebben betaald op een inkomen van meer dan 141 miljoen euro. Dat zegt het Witte Huis, nadat tv-zender MSNBC bekend maakte dat het de belastingaanslag van Trump uit 2005 in handen heeft. Die maakt de tv-zender later openbaar.

Het Witte Huis gaf geen bewijzen. Trump zou, als hoofd van zijn imperium Trump Organization, de verantwoordelijkheid hebben gehad om "niet meer belasting te betalen dan hij wettelijk verplicht was."

Normaal gesproken maken presidentskandidaten hun belastingaangiftes bekend. Trump weigerde dat tot nu toe. De krant The New York Times concludeerde eerder dat op basis van Trumps belastingaangifte uit 1995 bleek dat de president mogelijk achttien jaar lang nauwelijks inkomensbelasting had betaald, omdat hij met zijn bedrijf een verlies van 916 miljoen dollar had geleden door slechte financiële deals begin jaren 90.



'Trump betaalde 35 miljoen aan belasting' (Foto: ANP)