CL: Juve zet Porto eenvoudig opzij

Juventus heeft dinsdagavond zonder al te grote inspanningen ten koste van FC Porto geplaatst voor de Champions League-kwartfinale: 1-0. Over twee wedstrijden gezien, werd het 3-0 voor de Oude Dame.

In de derde minuut had de equipe uit Turijn al de ban kunnen breken tegen de Portugezen. Paulo Dybala kreeg een afvallende bal mee, waarna hij besloot uit te halen en vervolgens zijn inzet over zag vliegen. Juventus had het betere van het spel, maar wist pas in de slotfase van de eerste helft de krachtsverhouding uit te drukken in een doelpunt.

Handsbal: penalty

In de veertigste minuut van de confrontatie leek Mario Mandzukic de Oude Dame middels een kopbal op 1-0 te zetten. De Kroaat zag zijn inzet weggetikt worden door doelman Iker Casillas, waarna Gonzalo Higuain de rebound leek te benutten.

Een handsbal van Maxi Pereira voorkwam de voorsprong. Nadat Uruguayaan rood kreeg voor zijn opzettelijke handsbal, versloeg Paulo Dybala koelbloedig de oud-keeper van Real Madrid: 1-0.

Kans op gelijkmaker

Vlak na rust was het even een gekkenhuis. Het spel golfde heen en weer toen eerst Casillas een kopbal pakte van Danilo, waarna vervolgens op de counter Porto via Francisco Soares de kans kreeg op de gelijkmaker. Juventus kreeg kansen om Porto de genadeklap uit te delen in de tweede helft. Uiteindelijk bleek de goal van Dybala ruim voldoende voor een plek in de kwartfinale.