CL: Leicester blaast ook Sevilla omver

Het sprookje van Leicester City in de Champions League blijft voortduren. De Engelsen overleven ook de achtste finales. Tegenstander Sevilla zette in de heenwedstrijd met 2-1 een goede stap in de richting van de kwartfinale, maar die zege bleek in Engeland niets waard te zijn geweest.

Door de rumoer bij Leicester City waren de Spanjaarden favoriet om zich te kwalificeren. Al snel bleken de argumenten daarvoor ongegrond. Leicester pakte in de 27ste minuut de voorsprong aan de hand van aanvoerder Wes Morgan. De middenvelder werkte de bal met zijn knie binnen na voorbereidend werk van Riyad Mahrez.

De oud-club van Claudio Ranieri rook bloed en verdubbelde de score vlak na rust. Marc Albrighton profiteerde van slecht wegwerken door Sevilla-verdediger Adil Rami en maakte de tweede goal. Kasper Schmeichel zorgde ervoor dat Leicester geschiedenis kon schrijven, toen hij een penalty stopte halverwege de tweede helft. De doelman bezorgde zijn ploeg historische kwalificatie voor de kwartfinale.