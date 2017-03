Ubisoft rekent af met AFK-farmers For Honor

For Honor, Ubisofts multiplayer-brawler die vorige maand verscheen voor Xbox One, PlayStation 4 en pc, kampt met een zogenaamd AFK-farming-probleem. Spelers nemen deel aan een spelronde maar doen vervolgens niets en zorgen via omwegen manieren om in beweging te blijven, zodat ze toch eventuele rewards opstrijken.

Een manier om AFK-farming te bewerkstelligen kan bijvoorbeeld heel eenvoudig door een elastiekje om je analoge sticks te knopen, zodat je personage voortdurend rondjes draait en dus in beweging is. Op de pc kan hetzelfde makkelijk gedaan worden door een beweegcommando/scriptje te draaien op de achtergrond. Deze uitermate kansloze vorm van uitbuiting is de Franse ontwikkelaar en vele spelers een doorn in het oog, want het is megafrustrerend als zo'n joker in jouw team zit terwijl jij wel serieus aan de slag wil. Een dikke week geleden werd er al gewaarschuwd door Ubisoft dat het matches actief zou monitoren op dit gedrag en nu is de eerste golf bans ook uitgedeeld. Na eerst een waarschuwing te hebben ontvangen, hebben zo'n 1500 spelers inmiddels een afkoelban van drie dagen gekregen voor AFK-farming, en heeft een tweede waarschuwronde de volgende 4000 spelers bereikt.

Hoewel dergelijke maatregelen prima zijn, klagen heel veel spelers nog steeds over verbindingsproblemen. Ook op de Reddit waar Ubisoft de banaankondiging deed, wordt het bedrijf verweten de prioriteiten niet op orde te hebben. Desondanks waren we hier bij FOK! aardig tevreden over For Honor, zoals je kunt lezen in de review.