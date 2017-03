Aboutaleb hield rekening met schietpartij Redactie 14-03-2017 00:28 print

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam hield zaterdag serieus rekening met een geweldsescalatie bij de demonstraties rond het Turkse consulaat. Daarom heeft Rotterdam specialistische en gewapende agenten opgeroepen om in te kunnen grijpen als de situatie uit de hand zou lopen. Dat zei Aboutaleb maandag bij Nieuwsuur. "Om er zeker van te zijn dat als het tot een treffen zou komen, dat wij dan de baas zouden zijn."

De Turkse minister Sayan Kaya kwam zaterdag naar het consulaat, ze was daarbij vergezeld van een aantal beveiligers. "We wisten niet of deze 'twaalf brede mannen' bewapend waren. Ondanks onze herhaaldelijke pogingen kregen we geen contact met de consul."

Aboutaleb hield rekening met het risico dat de beveiligers wapens zouden trekken. "Gelukkig gaven ze zich over, maar de toestemming om te schieten was gegeven."



Aboutaleb hield rekening met schietpartij (Foto: ANP)