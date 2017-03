Star Trek: Discovery vindt hun captain

Kijkers van The OA en A Cure for Wellness weten: je wil liever niet onder de zorg van Jason Isaacs staan. Maar de acteur, die misschien nog wel het beste bekend is van zijn rol als Lucius Malfoy in de Harry Potter-films, zal vanaf dit jaar toch zorg moeten dragen voor een groep Starfleet-officiers.

Isaacs zal namelijk de captain spelen van de USS Discovery in de nieuwe Star Trek-serie. Als Captain Lorca stapt hij in de voetstappen van onder andere William Shatner en Patrick Stewart. En eigenlijk ook weer niet, want Discovery is eigenlijk een prequel: de serie speelt zich tien jaar voor de avonturen in The Original Series af.

De dertien afleveringen van Star Trek: Discovery zullen vanaf ongeveer einde zomer wekelijks te zien zijn op Netflix. In de VS wordt de eerste aflevering eerst op CBS uitgezonden, waarna de overige afleveringen via het onlineplatform van CBS te zien zullen zijn. Naast (hello to) Jason Isaacs zijn in Discovery ook Doug Jones, Sonequa Martin-Green en Michelle Yeoh te zien.



Jason Isaacs