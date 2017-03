Bourdais opent IndyCar-seizoen met zege vanaf laatste startplek heywoodu 13-03-2017 07:29 print

Sebastien Bourdais is het nieuwe seizoen in de IndyCar Series op indrukwekkende wijze begonnen. De Fransman van Dale Coyne Racing begon in de straten van St. Petersburg in Florida als laatste na een crash in de kwalificatie, maar won de race met overtuiging.

Daar zat zeker wel enig geluk bij. Bourdais kwam na 23 de pitstraat in voor een stop en twee rondjes later werden de gele vlaggen over de hele baan gezwaaid voor een neutralisatie. De als veertiende vertrokken Simon Pagenaud was ook al op tijd naar binnen gekomen en de regerend kampioen nam zo de leiding over, voor Bourdais. Een dikke tien ronden later was het Bourdais die zijn landgenoot uitremde en zo de leiding overnam en die stond hij niet meer af. Na een nagenoeg foutloze race kwam Bourdais, die zelfs niet meer serieus bedreigd werd, als winnaar over de finish, voor Pagenaud.

Scott Dixon vertrok als tweede in de smalle straten van Saint Pete, maar een fout bij een herstart leverde hem het nodige verlies op. Dat wist hij gedurende de race netjes te herstellen, waardoor hij als derde de finish passeerde. Polesitter Will Power kende geen beste race. De oud-kampioen kreeg te maken met een lekke band, werd bestraft voor een actie in de pitstraat en kreeg uiteindelijk zelfs een diskwalificatie aan zijn broek: om brandstof te besparen reed hij zo langzaam dat hij de minimale rondetijden niet meer voor elkaar kreeg.