UZSC pakt bij zowel de dames als heren KNZB-beker waterpolo

Beide teams van UZSC die vanmiddag mochten aantreden voor de waterpolo bekerfinale in het Hofbad in Den Haag. De dames troffen de leider in de reguliere competitie GZC Donk, de heren troffen het lager geplaatste Polar Bears. Alhoewel de twee damesteams elkaar in de reguliere competitie nauwelijks ontlopen, was het een eentonige wedstrijd: UZSC won overtuigend met 17-5. Bij de heren was er meer spektakel. UZSC wist wel al vroeg op voorsprong te komen tegen de Edenaren en kon deze voorsprong met veel pijn en moeite vasthouden: het werd 6-8.

Voor de dames van de Utrechtse club was het een historische overwinning, want voor het eerst in de historie van de club haalde het damesteam de beker mee naar huis. Het was een wedstrijd waar het team van gedroomd had: Donk kon niet eens in de buurt komen van hun doel en de afstandsschoten die kwamen waren een makkelijke prooi voor international Laura Aarts. Al halverwege was het vuur uit de wedstrijd, Gouda keek tegen een 9-2 achterstand aan.

De heren van UZSC hadden een zwaardere kluif aan hun tegenstander. Polar Bears werd vorig jaar nog verrassend bekerwinnaar en deed ook vandaag zeker niet onder voor de leider in de reguliere competitie. UZSC liep in de tweede periode nog wel uit naar 3-5, maar een gelopen wedstrijd was het nog zeker niet. Voortdurend voorkwam keeper Benjamin Hoepelman dat UZSC hun voorsprong kon uitbouwen, en ook aanvallend was Polar Bears heel gevaarlijk. In de de eindfase werd de stand nog naar 6-7 gebracht, maar een vijf-meter voor UZSC besliste de wedstrijd.