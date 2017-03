Tennisster Bertens geeft kans na kans weg en verliest heywoodu 12-03-2017 22:53 print

Tennisster Kiki Bertens heeft het WTA Premier Mandatory-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells zondag na de derde ronde moeten verlaten. De Nederlandse nummer twintig van de wereld stond er geweldig voor tegen Timea Bacsinszky, de mondiale nummer zestien, maar gooide het met een klassieke choke volledig weg.

Bertens werd in de eerste set al vroeg gebroken. Ze brak haar opponente wel weer terug, maar de Zwitserse deed dat nog eens en schreef de eerste set op haar naam. In het tweede bedrijf leek Bertens haar hoofd te laten hangen nadat ze weer twee keer gebroken werd, maar ze kwam zowaar terug. Op 5-4 mocht Bacsinszky voor de wedstrijd serveren en kreeg ze zelfs twee matchpoints, maar Bertens werkte dat sterk weg en brak de Zwitserse. Dat herhaalde ze gelijk nog eens en dus was er een beslissende set nodig.

In die derde set was het dit keer Bertens die op voorsprong kwam door Bacsinszky's tweede opslaggame te winnen. Op 5-3 mocht de Nederlandse serveren voor de wedstrijd, maar ze liet Bacsinszky twee breakkansen op het scorebord zetten. Die sloeg Bertens weg, waarna ze een matchpoint kreeg en miste. Vervolgens kreeg ze nog een kans om de wedstrijd af te maken, maar ook dit keer verzaakte Bertens. Nóg een matchpoint was weer niet genoeg en dit keer greep Bacsinszky de kans eindelijk om terug te breken en een tiebreak af te dwingen.

De tiebreak liep uit op een waar breakfestijn en beide dames hadden hun zenuwen duidelijk niet onder controle. Bacsinszky liet twee matchpoints onbenut en de Wateringse kreeg wederom een kans om het af te maken. Geheel in stijl liet ze ook die kans liggen en dat betekende het einde van haar aspiraties. Ze wist nog één matchpoint van Bacsinszky weg te slaan, maar op poging nummer zes lukte het de Zwitserse dan eindelijk om de wedstrijd af te maken: 3-6, 7-5, 6-7 (8).