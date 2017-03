Wenger na afstraffing: "Scheidsrechter vermoordde de wedstrijd"

Arsène Wenger heeft nog maar eens uitgehaald naar de arbitrage, die in zijn ogen verantwoordelijk was voor de 5-1 nederlaag van Arsenal tegen Bayern München dinsdagavond in de Champions League.

The Gunners werden vernederd in hun twee ontmoetingen met de Duitse landskampioen, door in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld te worden na over twee wedstrijden met 10-2 te verliezen. De ploeg herstelde zich zaterdag enigszins door de halve finale van de FA Cup te bereiken, nadat Lincoln City met 5-0 werd verslagen.

"Ik wilde niet gokken, ik wist dat het een belangrijke wedstrijd was om te winnen", vertelde Wenger op de persconferentie na afloop. "Het team deed het goed tegen Bayern en ik wilde dat ze mij de kans gaven om het vertrouwen terug te winnen. De spelers lieten me niet zakken. Ik denk dat we een uitstekende wedstrijden gespeeld hebben, zo lang we elf tegen elf speelden."

De beslissing van scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos om Laurent Koscielny na 53 minuten weg te sturen, verzegelde volgens Wenger hun lot tegen Bayern. "We stortten in in de tweede helft tegen Bayern, maar wanneer je met tien man tegen een kwaliteitsteam staat is het geen voetbalwedstrijd. Jullie zouden eens in mijn schoenen moeten staan. Dan zou je begrijpen dat het onmogelijk is om iedereen altijd tevreden te houden. Ik zou niets liever willen en we proberen het met z'n allen, maar het is heel moeilijk. De kritiek na onze laatste wedstrijd was niet gerechtvaardigd. Ik heb de wedstrijd drie keer bekeken en de scheidsrechter vermoordde de wedstrijd."