Coach Torino over Belotti: "Tegen 100 miljoen kunnen we weinig doen" 13-03-2017

Andrea Belotti is met 22 doelpunten de grote man van Torino én topscorer van de Serie A. Zijn trainer vreest een vertrek. "Maar Torino zal er alles aan doen hem te behouden."

Belotti scoort aan de lopende band en dus is het logisch dat de spits van middenmoter Torino in verband wordt gebracht met een transfer. Zijn contract in Torino loopt nog door tot medio 2021, maar daarin is een clausule opgenomen waardoor de afmaker voor honderd miljoen euro weg kan.

"Als een club honderd miljoen euro op tafel legt, dan kunnen we daar niet veel tegen doen", aldus Torino-trainer Sinisa Mihajlovic tegen Italiaanse media. "Het hangt ook van de speler af, maar Torino zal er alles aan doen om hem te behouden. Ik wil hem er echter wel aan herinneren waar hij vandaan komt. Hij moet nederig blijven en zijn harde werk voortzetten."

Belotti maakte er vorig seizoen twaalf in de Serie A en heeft nu dus al tien doelpunten meer. Daarmee houdt hij grote namen als Edin Dzeko en Gonzalo Higuaín (allebei negentien goals) achter zich. Vorige week maakte de spits een hattrick tegen Palermo, maandagavond ontmoet Torino in de hoofdstad Lazio.