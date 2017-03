Dost na vier treffers: "Penalty blijft in m'n hoofd" Redactie 12-03-2017 22:09 print

Op de productiviteit van Bas Dost staat geen maat in zijn eerste seizoen bij Sporting Portugal. Zaterdag maakte hij er vier, maar toch knaagde er na afloop iets.

Dost scoorde vier keer op bezoek bij Tondela, waardoor zijn ploeg een ruime zege boekte (1-4). De aanvaller staat met 22 goals fier bovenaan de topscorerslijst in de Primeira Liga. "Dat ik vier keer heb gescoord geeft natuurlijk een goed gevoel, maar het voelt minder fijn dat ik een penalty heb gemist", toonde Dost zich na de wedstrijd zelfkritisch in gesprek met O Jogo. "Dat blijft nu in mijn hoofd zitten."

De twaalfvoudig international, die dankzij zijn huidige vorm deze maand vermoedelijk de spits van Oranje zal zijn, heeft moeite om de gemiste penalty los te laten, ook al had dit geen invloed op het resultaat. "Ik blijf eraan denken omdat ik weet dat ik beter kan, maar dat doet er verder niet toe en ik moet het vergeten. We hebben goed gespeeld en het was een prima zege."

Dost wil natuurlijk dolgraag topscorer van Portugal worden. Tiquinho van FC Porto volgt als nummer twee op gepaste afstand, met zes goals minder. "Je weet natuurlijk nooit wat de rest doet, maar ik sta bovenaan en heb een goede kans om daar ook te eindigen", besluit de Nederlander.