Sagan verslaat klassementsrenners in Tirreno-Adriatico

Peter Sagan heeft zijn tweede ritzege in Tirreno-Adriatico gewonnen. De wereldkampioen was de sterkste op de steile slotmuur in Fermo voor Thibaut Pinot en Primoz Roglič. Nairo Quintana blijft leider in het algemeen klassement.

Pas na twintig kilometer ontstond er een kopgroep van elf renners met daarbij twee landgenoten: Niki Terpstra (Quick-Step Floors) en Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin). De twee Nederlanders kregen gezelschap van Marco Canola (Nippo - Vini Fantini), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Maxime Monfort (Lotto Soudal), Gianni Moscon (Team Sky), Moreno Moser (Astana), Scott Thwaites, Steve Cummings ( beiden Dimension Data), Filippo Ganna (UAE Team Emirates) en Davide Ballerini (Androni Giocattoli - Sidermec). De kopgroep kreeg maximaal vier minuten voorsprong van het peloton, waar Cannondale-Drapac het tempo bepaalde.

De kopgroep zou al op tachtig kilometer van de streep gegrepen worden. Het tempo lag hoog en het peloton zou even in meerdere stukken breken. Adam Yates kon het tempo niet meer volgen van het eerste peloton en zou niet veel later opgegeven. De nummer twee van het klassement zou niet veel later in de ploegleiderswagen stappen.

Op 75 kilometer van de streep was er een nieuwe kopgroep met daarbij: Tim Wellens (Lotto Soudal), Mikel Landa (Team Sky), Bob Jungels (Quick-Step Floors) en Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec). Zij sprokkelden een voorsprong van iets meer dan één minuut bij elkaar. Op iets meer dan veertig kilometer was het avontuur al voorbij voor het viertal.

Er waren nog enkele ontsnappingen, maar niemand kreeg de ruimte van het peloton. Een favorietengroep van iets minder dan renners begon aan de slotmuur in finishplaats Fermo. Pinot opende de aanval op de slotklim naar Fermo. De Fransman van FDJ kreeg Geraint Thomas, Roglič en Quintana met zich mee. Tom Dumoulin moest een gaatje laten, maar keerde terug op een vlakker deel van de klim. Vanuit de achtergrond nog renners terugkeerden, met daarbij wereldkampioen Peter Sagan en Bauke Mollema. De wereldkampioen ging meteen na de kop van het groepje en maakte het makkelijk af voor Pinot en Roglič.

Nairo Quintana behoudt zijn blauwe leiderstrui. De Colombiaan van Movistar heeft in het klassement een voorsprong van vijftig seconden op Pinot. Rohan Dennis volgt al op 1.06 van Quintana. Dumoulin is met een vijfde plaats de beste Nederlander op 1.19 van de leider.