Uitslagen Eredivisie 12/03/2017

Om 14.30 uur begonnen er twee wedstrijden in de Eredivisie. Feyenoord had een makkelijke middag tegen AZ, het werd 5-2. Roda JC won in eigen huis met 3-1 van FC Groningen. Hieronder vind je de karakteristieken van deze duels.

Feyenoord 5 - 2 AZ 11' Jörgensen

21' Toornstra

59' Kuijt

80' Jörgensen(pen)

82' Jörgensen 63' Luckassen

90+1' Weghorst Gele kaart: , Seuntjens, Svensson, (AZ) Stadion: De Kuip, Rotterdam

Toeschouwers: 47.500

Arbiter: v.Boekel Opstelling: Opstelling: Vermeer

Karsdorp

Botteghin

v.d.Heijden

Nelom

El Ahmadi

Kuijt (Nieuwkoop/65)

Vilhena

Berghuis (Hansson/83)

Jörgensen (Kramer/83)

Toornstra Krul

Svensson

Vlaar (Friday/77)

Luckassen

Haps

Seuntjens

v.Overeem

S.Wuytens

Jahanbakhsh

Weghorst

García (Dos Santos/60)