Shorttracksters Schulting en De Vries naar WK-finale in Rotterdam

Shorttracksters Suzanne Schulting en Rianne de Vries hebben zich op het wereldkampioenschap in Rotterdam geplaatst voor de halve finales van de 1000 meter.

Schulting stond in de kwartfinales tegenover onder meer kampioenschapsleidster Marianne St Gelais, maar kwam geen moment in de problemen. De Canadese en Schulting dicteerden het tempo en de rest had nauwelijks kans om een plek in de top-2 te veroveren, wat een plek in de halve finales betekende. St Gelais won de kwartfinale, Schulting werd tweede en is dus door.

De Vries had het met de loting niet getroffen, want ze stond in de kwartfinales met onder meer de Zuid-Koreaanse wereldtoppers Choi Min-jeong en Shim Suk-hee. Tegen hen had De Vries geen schijn van kans, maar dat ze de Amerikaanse Jessica Kooreman in de slotronde passeerde bleek een gouden zet. De snelste twee nummers drie uit de kwartfinales mogen immers ook door naar de halve eindstrijd en daar hoorde De Vries wél bij.

De halve finales worden vanaf grofweg kwart over drie zondagmiddag gereden en zijn, zoals nagenoeg het hele WK, live te zien op NPO1.

Update 15.30 uur

Zowel Schulting als De Vries hebben zich geplaatst voor de finale van de 1000 meter. Schulting reed wederom tegen onder meer St Gelais en weer bepaalden die twee het tempo. Kim Ji-yoo probeerde Schulting nog te passeren, maar de Nederlandse bleef nipt overeind en plaatste zich als tweede voor de eindstrijd.

De Vries had wederom meer moeite, maar kende ook het nodige geluk. Ze kwam als derde over de finish, maar de Zuid-Koreaanse Shim werd gediskwalificeerd na een actie op nota bene haar landgenote Choi, die door de jury in de finale geplaatst werd. De Britse Elise Christie passeerde beide Koreaanse dames met een prachtige actie en won de halve finale.

De finale staat voor 15.49 uur gepland.