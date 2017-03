Weer 1-2-3-4'tje Nederlandse schaatsers in Stavanger heywoodu 12-03-2017 13:31 print

De Nederlandse schaatsers hebben tijdens de World Cup-finale wederom stevig uitgehaald op de 500 meter. Zaterdag zetten ze de eerste volledig Nederlandse top-4 ooit al op het scorebord en zondag werd dat 'gewoon' nog eens herhaald.

Met 34,93 seconden liet de Chinees Tingyu Gao in de openingsrit al een sterke tijd noteren. Laurent Dubreuil dook daar gelijk al onder, maar met Jan Smeekens kwam het echte geweld op het ijs. De Nederlander snelde naar 34,81, maar ook zijn tijd bleef niet lang staan: Ronald Mulder sprintte in een duel met Kai Verbij naar 34,77.

Ook dat was echter niet goed voor de zege, want in de slotrit was Daidai Ntab in een duel om de eindzege in het klassement ruim te sterk voor Ruslan Murashov. Met 34,72 verzekerde de Nederlander zich van de winst en omdat Murashov slechts achtste werd, pakt hij ook het eindklassement op de 500 meter.

World Cup-finale Stavanger - Uitslag tweede 500 meter mannen: