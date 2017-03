Murray sneuvelt vroegtijdig op Indian Wells Peterselieman 12-03-2017 13:26 print

Voor Andy Murray is de tweede ronde van met masterstoernooi op Indian Wells al het eindstation gebleken. De nummer een in het mannentennis was niet opgewassen tegen de Canadees Vasek Pospisil, de nummer 129 van de ranglijst: 4-6 en 6-7 (5).

Pospisil had in zijn carrière nog nooit een set gewonnen tegen Murray, maar ging er agressief in door vaak het net op te zoeken en de tweede service van Murray aan te vallen. De tactiek van de Canadees werkte, waardoor hij de nummer een van de wereld kon verrassen.

Murray leek goed in vorm te zijn, want vorige week won de Schot nog in Dubai een groot toernooi. Indian Wells is echter niet aan hem besteed, want in zijn twaalf deelnames geraakte hij slechts vijf keer voorbij de achtste finales, maar winnen deed hij er nog nooit. Vorig jaar sneuvelde hij in de derde ronde.