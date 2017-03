Rojer naar achtste finales dubbelspel Indian Wells heywoodu 12-03-2017 10:12 print

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft zich samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau geplaatst voor de achtste finales van het masterstoernooi in Indian Wells.

Rojer en Tecau wonnen in de eerste ronde van de Kroaten Marin Cilic en Nikola Mektic. In de eerste set was het Nederlands-Roemeense duo oppermachtig, maar de Kroaten sloegen in set twee terug. In de supertiebreak ging het in eerste instantie gelijk op, maar Rojer en zijn kompaan bleken toch te sterk: 6-2, 4-6, 10-6.

In de achtste finales spelen Rojer en Tecau tegen de Britten Andy Murray en Daniel Evans.