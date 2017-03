'Kansloze vlucht-Sjakie' Van Schip wint Ronde van Drenthe heywoodu 12-03-2017 08:44 print

Wielrenner Jan Willem van Schip heeft de Ronde van Drenthe op zijn naam geschreven. In de ruim tweehonderd kilometer lange koers met start en finish in Hoogeveen klopte de renner van Delta Cycling Rotterdam medevluchter Twan Castelijns van LottoNL-Jumbo.

Samen met Julius van den Berg van SEG Racing reden Van Schip en Castelijns al sinds het begin van de koers op kop. Heel veel hoop op de zege had het trio niet en ze namen de boel dan ook niet altijd even serieus. "Er is flink wat gelachen in de kopgroep ja", vertelde Van Schip na afloop. "We hebben mooi wat sightseeing gedaan, we voelden ons toch een beetje de kansloze vlucht-Sjakies", zo lachte hij.

De Sjakies kregen echter wel acht minuten voorsprong en dat bleek een fout van het peloton. Van den Berg moest het laten gaan, maar Van Schip en Castelijns bleven stoïcijns doorrijden. Dat was een goede zet, want ze hielden precies genoeg over op het aanstormende peloton: Van Schip legde Castelijns er in de sprint op en elf seconden later sprintte Jasper de Buyst als eerste rijder uit het peloton over de finish.