Van der Mark 'echt heel blij' met vijfde plaats ChipsZak. 11-03-2017 23:31 print

Michael van der Mark voelt zich goed op zijn Yamaha. Zaterdagochtend wist hij de vijfde plaats te behalen tijdens de eerste race op het Thaise circuit van dit seizoen.

"Ik ben zeer tevreden met de vijfde plaats", liet Magic Michael na afloop van de race weten. Vanochtend heeft de Nederlander de afstelling van zijn motor laten veranderen en dit bleek cruciaal te zijn geweest. "Gisteren deed ik wat lange runs en die waren niet geweldig. We hebben vanochtend echter een paar dingen veranderd aan de afstelling en daarmee gingen we veel beter. Het ging vanmorgen dus heel erg goed. De snelheid was veel beter dan gisteren."

De Yamaha-rijder kwalificeerde als zesde en gaf aan iedereen goed te kunnen volgen. Enkel de Kawasaki's zijn moeilijker bij te houden, vervolgde de racer. "Ik ben gewoon erg tevreden met een zesde plaats. Ik denk dat de Kawasaki's wel ver weg zijn, maar verder zat het van de derde tot en met de zesde plaats zeer dicht bij elkaar."

Er kan volgens de 24-jarige coureur nog veel gewonnen worden met een snellere start van de Yamaha. "De start was niet perfect maar best prima", vertelde hij. "Ik kon mijn positie behouden, maar we verloren veel tijd in de eerste twee sectoren en hierdoor verloren we de aansluiting met de kopgroep. Toen de grip minder werd, gingen wij juist wat beter en kon ik Alex [Lowes] voorbij gaan. Vervolgens konden we iedereen, op Rea na, goed volgen, maar kon ik het gat helaas niet meer dichten."

Al met al is Van der Mark zeer tevreden met de start van het raceweekend. Morgenochtend start hij vanaf de tweede plek en zal hij proberen voor een podiumplek te gaan. "Ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt ten opzichte van [de vorige race] Phillip Island. Ik ben dus erg blij met mijn tweede raceweekend bij dit team. (...) Hopelijk kunnen we vanaf die tweede plek direct mee in het tempo", besloot hij.

Zondagochtend kan je het WorldSBK-kampioenschap vanaf 10.00 uur volgen op Eurosport 1.