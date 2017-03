In de omgeving van het Turkse consulaat aan Westblaak in Rotterdam is zaterdag aan het begin van de avond een noodbevel afgekondigd. Dat heeft een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gezegd.

Het gebied is tijdelijk alleen toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer. Mogelijk heeft het te maken met de komst van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken). Het is niet bevestigd dat zij naar het consulaat komt.

Op de Straatweg, waar de ambtswoning is van de Turkse consul, geldt ook een noodbevel. De consul vertrok eerder op de avond vanuit zijn huis naar het consulaat.



Noodbevel omgeving Turks consulaat Rotterdam (Foto: ANP)