'Kanté moet speler van het jaar worden' Redactie 11-03-2017 22:30 print

N'golo Kanté heeft volgens Gary Cahill een onuitwisbare indruk achtergelaten bij Chelsea. De speler verdient een gepaste beloning.

Chelsea nam Kanté voor veertig miljoen euro over van Leicester City. De middenvelder groeide binnen de kortste keren uit tot een vaste waarde. Door veel voetballiefhebbers wordt hij gewaardeerd om zijn kwaliteiten.

"Ik zou zeker overwegen om hem te verkiezen tot speler van het jaar", zegt Cahill tegen talkSPORT. "Iedereen heeft afgelopen seizoen gezien hoe goed hij is. Hij kwam bij een nieuwe club en heeft zich geweldig aangepast."

Cahill speelt al jaren bij Chelsea. Hij hoopt dit seizoen kampioen te worden met The Blues. "We zijn met nagenoeg dezelfde groep spelers, maar kunnen elkaar beter vinden. Ik denk dat we een ingewikkeld seizoen achter de rug hebben. Dat kunnen we nu vergeten door kampioen te worden."