Knegt ook op 500 meter naar WK-finale in Rotterdam

Sjinkie Knegt heeft zich op het wereldkampioenschap shorttrack geplaatst voor de halve finales van de 500 meter. In het Rotterdamse Ahoy was Knegt in de kwartfinales ijzersterk, kort nadat hij in de finale van de 1500 meter tekort kwam voor de medailles.

Knegt begon de wedstrijd rond de vierde plek, maar schoof op tijd naar voren. In de laatste ronde passeerde hij de Amerikaan John-Henry Krueger en schoof zo op naar de tweede plek, voldoende voor een halvefinaleplek. Toch wilde hij zijn Hongaarse rivaal Shaolin Sandor Liu nog even passeren en dat deed Knegt met een strakke actie binnendoor in de laatste bocht, tot zichtbaar ongenoegen van Liu.

Dylan Hoogerwerf ging in zijn kwartfinale al snel onderuit en was kansloos voor de halve finales. Die halve finales zijn vanaf grofweg 16.20 uur live te zien op NPO1.

Update 16.41 uur

Net als op de 1500 meter heeft Knegt zich ook op de 500 meter overtuigend geplaatst voor de finale. In de halve eindstrijd rekende hij overtuigend af met onder meer de Hongaarse Liu-broertjes. Om even na 16.45 uur neemt Knegt het in de finale op tegen de Canadees Samuel Girard, de Chinees Wu Dajing en Seo Yi-ra uit Zuid-Korea.