Knegt met overmacht naar WK-finale in Ahoy heywoodu 11-03-2017 14:38 print

Sjinkie Knegt heeft zich op het wereldkampioenschap shorttrack in Rotterdam met grote overtuiging geplaatst voor de finale van de 1500 meter.

In de halve finales in Ahoy stond Knegt tegenover onder meer grootheden Victor An uit Rusland en Charles Hamelin uit Canada. Hamelin en zijn landgenoot Charle Cournoyer bepaalden lang het tempo, met Knegt die zich gedeisd hield in het middenveld.

Twee ronden voor het einde begon Knegt zich in de strijd te mengen. Hij gleed soepel buitenom langs Cournoyer en in de slotronde had ook Hamelin geen schijn van kans tegen Knegt, die ogenschijnlijk met speels gemak naar de winst reed.

Daan Breeuwsma ging er in de tweede halve finale kansloos uit, nadat hij een paar ronden voor het einde in de problemen kwam. De finale in Ahoy wordt even na drie uur zaterdagmiddag geschaatst en is live te zien op NPO1.