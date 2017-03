Bergsma nipt te sterk voor Kodaira op 1000 meter heywoodu 11-03-2017 13:15 print

Schaatster Heather Bergsma heeft de laatste 1000 meter van het seizoen op haar naam geschreven. De Amerikaanse was in de World Cup-finale nipt te sterk voor Nao Kodaira, eerder nog veruit de beste op de 500 meter.

Net als op de 500 meter maakte de Tsjechische Karolina Erbanova al vroeg weer indruk door met 1:15,22 een serieuze tijd neer te zetten. In de voorlaatste rit was Kodaira de eerste die daar met 1:14,90 onderdook dook, waarna het de beurt aan Bergsma was om voor de winst te gaan.

In een rechtstreeks duel met Marrit Leenstra was de Amerikaanse ruim de sterkste, maar tegen de tijd van Kodaira was het nipt: op de finish hield ze 0,05 seconden over. Bergsma verzekerde zich zo van de eindzege in het klassement op de 1000 meter, terwijl de Japanse Miho Takagi nog voorbij Leenstra stak.

World Cup-finale Stavanger - Uitslag 1000 meter vrouwen: