Coenen: 'In de kooi ben je kwetsbaar'

Marloes Coenen verloor op 3 maart het titelgevecht bij vechtsportorganisatie Bellator van de Amerikaanse Julia Budd. Direct na dat gevecht maakte Coenen bekend dat ze, na zeventien jaar in de top van het MMA gevochten te hebben, gaat stoppen.

Haar laatste gevecht bekijken lukt de Nederlandse nog niet. "Dat doe ik over een jaar of twee wel, denk ik. Dat doet nog te veel pijn en is te vers", aldus een nog steeds teleurgestelde Coenen tegen AT5.

Over wat te doen na haar succesvolle carrière als 'kooivechtster' zei Coenen het volgende: "Ik ga me bezig houden met het coachen van mensen en dan vooral vrouwen, die wel wat kracht kunnen gebruiken. Empowerment." Coenen kan daarbij putten uit een bron van ervaring, "In de kooi ben je zo kwetsbaar. Je bent heel zichtbaar en je gaat buiten je comfort zone. Op dat moment leer je jezelf heel erg kennen. Dat vind je nergens anders. MMA is zoveel meer dan alleen maar elkaar de grond in meppen."

Rumina blijft wel trainen bij de sportschool R-Grip, samen met haar partner Roemer Trompert. Een sportschool die in 2012 werd geopend door de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Samen met Van der Laan wist Coenen de vechtsportgala's weer terug te krijgen in de hoofdstad, na een jarenlang verbod vanwege vermeende criminele activiteiten tijdens deze gala's. "Ik heb burgemeester Van der Laan ooit geschreven toen die gala's nog verboden waren. Ik wilde hem de andere kant van de sport laten zien, want het zijn niet alleen maar idioten, criminelen en asocialen."

"Wat ik hoop is dat mensen mij blijven herinneren als een echte vechter. Maar dat kan ik niet eisen. Dat is iets wat de fans je moeten geven. Dat zou zoveel voor me betekenen." aldus een emotionele Coenen in een eerder interview met website Sherdog.com.



Coenen voor de camera's van AT5 (Bron: AT5.nl)