Bendsneyder tevreden over driedaagse test

Bo Bendsneyder is tevreden met het verloop van de eerste officiële IRTA Moto3-test op het circuit van Jerez de la Frontera. Hij wist vrijdag tijdens de laatste testdag de twaalfde rondetijd te rijden en sluit hiermee de driedaagse test af met een elfde rondetijd algemeen.

Van woensdag tot en met vrijdag hebben de eerste collectieve Moto3- en Moto2-tests plaatsgevonden op de Zuid-Spaanse baan. Eind deze maand gaat het nieuwe raceseizoen in Qatar van start en de teams hebben nog uitgebreide testprogramma's voordat het feest 26 maart echt begint. Tijdens eerdere privétests in Valencia en Jerez was Bendsneyder telkens bovenaan de tijdlijsten te vinden, maar nu kon hij zich voor de eerste maal echt vergelijken met zijn concurrenten.

Woensdag

De eerste testdag waren de baanomstandigheden bijna perfect. De Rotterdammer eindigde ondanks een kleine crash als vierde, net achter Jorge Martin. De snelste man was de Spanjaard Arón Canet, twee tienden voor Romano Fenati. In de Moto2-klasse was het Miguel Oliveira, gevolgd door Takaaki Nakagami en Mattia Pasini, die de eerste plek wist te veroveren.

Al met al is de eerste testdag prima verlopen voor de KTM-coureur. “Het was een goede dag,” concludeert de Nederlander zelf. “In de eerste sessie gebruikten we de basisafstelling en we waren erg blij met de gang van zaken," laat hij weten. "Daarna voerden we wat veranderingen door maar toen werd het wat lastiger. We keren morgen terug naar de oorspronkelijke afstelling. We weten dat die goed is en daarmee kan ik eenvoudig snelle tijden zetten, al werd het richting het einde wat lastiger."

Donderdag

Hoewel de ex-rookie zijn persoonlijke beste rondtijd met twee tienden verbeterde, eindigde hij in de gecombineerde uitslag op de achtste plek. Bendsneyder liet weten enkele problemen te ervaren door de hoge temperaturen: “Het was vandaag warmer en dat maakte het voor ons wat lastiger. De ochtend verliep erg goed: de tijden waren goed en ik was in staat om continu mijn rondetijd te verbeteren. In de tweede sessie werd het warmer en nam de wind toe. Het werd lastiger en ik maakte een kleine valpartij mee.”

Toch is de 18-jarige Moto3-coureur niet ontevreden. "We hebben nog veel werk te verzetten in zeer warme omstandigheden maar over het algemeen was het een goede dag. We waren niet in staat om de lange runs die op het programma stonden te rijden maar gedurende de ochtend konden we een stint van acht tot tien ronden rijden. Ik ben tevreden," vervolgde de enige Nederlander in het kampioenschap.

De snelste Moto3-rijder van de dag was Nicolo Bulega. De Italiaan wist de nummer één van woensdag, Arón Canet, achter zich te laten. Jorge Martin maakte de top-drie af. Bij de Moto2-coureurs was het Franco Morbidelli die de snelste rondetijd wist te pakken. Teamgenoot Alex Márquez volgde hem op de voet en sloot de dag af als tweede, met Takaaki Nakagami vlack achter zich.

Vrijdag

Moto3-coureur Nicolo Bulega wist vrijdagmiddag de gecombineerde tijdlijsten te toppen. Wederom waren het respectievelijk Arón Canet en Jorge Martin die de tweede en derde plek innamen. In de Moto2-klasse was het de broer van regerend MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez Alex Márquez die bovenaan stond. Teamgenoot Morbidelli sloot deze driedaagse test af als tweede, twee tienden achter de snelle Spanjaard. De Portugeese Miguel Oliveira completeerde de top-drie in de Moto2-groep.

Op de laatste en afsluitende dag stond het testprogramma voor Bendsneyder grotendeels in het teken van uitproberen. Hierdoor eindigde de Rotterdammer net buiten de top-tien, op een twaalfde positie. In de gecombineerde eindlijsten vindt hij zichzelf terug op de elfde plaats algemeen.

De Nederlander is te spreken over het gevoel met de KTM-machine: “Het gevoel met de motor is heel goed. In de ochtend hebben we veel verschillende dingen uitgeprobeerd en dat verliep voorspoedig. We hebben toen een goede snelle ronde gereden en verder waren de rondetijden constant. Op sommige punten was het wel lastig.” Hij liet weten niet enkel te denken aan snelle rondetijden. “We hebben geen ‘time attack’ gedaan omdat we zoveel dingen wilden uitproberen. In Qatar zullen we aan andere zaken werken; het is een ander circuit met veel snelle bochten en ook dan zullen we ons best doen om ons goed voor te bereiden."

Aki Ajo, teammanager van het KTM Ajo Team, lichtte toe waarom er vrijdag zoveel uitgeprobeerd moest worden: “Hoewel we vroeg in het voorseizoen de beschikking hadden over de nieuwe motor, arriveren de nieuwe onderdelen geleidelijk. En al deze verschillende onderdelen moesten wel getest worden." Hoewel de temperaturen niet aldoor meewerkten, is er toch veel belangrijke informatie vergaard. "De condities in Jerez maakten het er niet gemakkelijker op, maar we hebben de benodigde informatie kunnen verzamelen. Ik ben blij omdat het ons helpt met de voorbereiding op de komende wedstrijden,” sluit Ajo af.

De volgende collectieve Moto2- en Moto3-test staat gepland voor 17 tot en met 19 maart.