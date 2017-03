Lada toch in WTCC dankzij Frans team TargaFlorio 10-03-2017 20:31 print

Het officiële Lada fabrieksteam maakte aan het einde van 2016 onverwacht bekend te stoppen met het World Touring Car Championship. Vrijdag maakte het Franse RC Motorsport bekend twee Lada Vesta's overgenomen te hebben van Lada.

Een van de Lada's wordt bestuurd door Yann Ehrlacher. De Fransman is een neef van viervoudig WTCC-kampioen Yvan Muller. Afgelopen jaar was de 20-jarige actief in de European Le Mans Series. In de komende weken maakt RC Motorsport de tweede coureur bekend.

Met de twee auto's van RC Motorsport komt het aantal bevestigde deelnemers op veertien. Volgens de gerenommeerde autosportjournalist Neil Hudson heeft de FIA bevestigd dat er in totaal zestien auto's op de grid zullen staan in Marrakesh, waar over vier weken het WTCC van start gaat.