FOK! Wat een weer: zon maar ook wolken

Zoveel nevel in maart, zoveel onweer 's zomers.

Goedemorgen!

Gisteren was het fraai weer. De dag begon hier mistig, maar toen die mist wegtrok scheen de zon volop. Ook vannacht waren er maar weinig wolken en regen is er niet gevallen.

Vandaag krijgen we geen herhaling van dit weer. Het wordt mooi, maar er zal wel meer bewolking zijn. Vanmorgen krijgen we de zon te zien, maar in de loop van de dag wordt de bewolking zeker in het noorden en westen dikker. Regen zal er trouwens niet vallen. De temperatuur wordt prima voor de tijd van het jaar, op de Wadden wordt het 10 graden en in het zuiden loopt de thermometer op tot 14 graden.

De komende dagen houden we dit weerbeeld. We krijgen bewolking, maar de zon krijgen we ook zeker te zien. Half in de week zou het zelfs kunnen dat we minder bewolking en meer zon krijgen met temperaturen tot wellicht 16 graden. Maar daarover de komende dagen meer.

Een fijne zaterdag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:01 Zon onder: 18:38 Zonkracht: 2/1







De stand van mijn regenmeter vandaag. 32 mm. Begin deze week had ik hem leeggegooid. (Foto: qltel)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!