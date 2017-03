Sagan de sterkste in Tirreno-Adriatico

Peter Sagan heeft de derde etappe gewonnen in de Tirreno-Adriatico. De wereldkampioen was in de sprint te sterk voor Elia Viviani en Jurgen Roelandts. Rohan Dennis neemt de leiderstrui over van ploeggenoot Greg van Avermaet.

Na een snel start raakte uiteindelijk zeven renners weg: Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Andriy Grivko (Astana), Mirco Maestri, Luca Wackermann (beiden Bardiani-CSF), Iuri Filosi, Kohei Uchima (beiden Nippo-Vini Fantini) en Mattia Frapporti (Androni Giocattoli). Het zevental zou een maximale voorsprong van vierenhalve minuut op het peloton, waar Quick-Step Floors samen met BMC het tempo aangaf.

Op iets meer dan twintig kilometer werd Filosi als laatste vluchter gegrepen door het peloton. In een zenuwachtige finale, waar iedereen van voren wou zitten vanwege de zijwind. Ondanks enkele pogingen van onder meer Quick-Step Floors en Sagan om het in waaiers te trekken, bleef het peloton bij elkaar.

Een valpartij in de laatste kilometer van onder Tom Boonen en Fernando Gaviria zorgde voor wat afscheiding in het peloton. Sagan won makkelijk de sprint voor Viviani en Roelandts. Dennis neemt de leiding in het algemeen klassement over van Van Avermaet.