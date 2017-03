Gele koorts na decennia terug in Nederland Redactie 10-03-2017 16:05 print

Bij een patiënt in Nederland is voor het eerst in dertig jaar gele koorts vastgesteld, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekend. De patiënt is in Suriname geweest en heeft de ziekte daar opgelopen.

Dat is volgens het gezondheidsinstituut opmerkelijk omdat gele koorts al 45 jaar niet meer is vastgesteld in Suriname. Gele koorts is een tropische ziekte die wordt veroorzaakt door het gelekoortsvirus. Dit virus wordt verspreid door dezelfde mug die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het zikavirus.

De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar. "In Nederland is geen kans op een uitbraak van gele koorts, omdat de gelekoortsmug hier niet voorkomt", stelt het RIVM.

Een op de vijf

Ongeveer een op de vijf mensen die besmet raken wordt ziek. Gele koorts kan bloedingen uit de oren, ogen en neus veroorzaken, orgaanuitval, geelzucht en kan dodelijk zijn. Ruim een op de tien patiënten overlijdt eraan. Het instituut kon niet zeggen hoe het met de patiënt in Nederland gaat.

In Brazilië is momenteel een uitbraak van gele koorts. Het is te voorkomen door vaccinatie. "De meeste reizigers naar landen waar gele koorts voorkomt laten zich vaccineren en zijn daardoor beschermd tegen de ziekte. Ook voor Suriname geldt een vaccinatieadvies", aldus het RIVM. Dat geldt zowel voor mensen die naar het binnenland gaan als naar de kust.



Gele koorts na decennia terug in Nederland (Foto: ANP)