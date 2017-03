De Staatsloterij wil snel weer kunnen beschikken over ruim 120 miljoen euro aan tegoeden die claimbedrijf Loterijverlies BV heeft laten bevriezen. Het beslag is onterecht en heeft een "grote impact" op de bedrijfsvoering, betoogde een advocaat vrijdag namens het kansspelbedrijf voor de kortgedingrechter in Den Haag.

Loterijverlies heeft er volgens de Staatsloterij bewust voor gekozen pas kort voor de trekking van zaterdag beslag te leggen, terwijl de toestemming daarvoor al negen dagen eerder was verleend. "Het enige doel is de trekking te torpederen", aldus de raadsman.

Tot dusver stelde de Staatsloterij dat de prijzen die vrijdag vallen hoe dan ook kunnen worden uitbetaald. De advocaat zei desondanks dat haast geboden is. De rechter liet alvast weten dat er vrijdag hoe dan ook een uitspraak komt.

Financiële malversaties

De Staatsloterij was in de jaren 2000 tot en met 2007 niet eerlijk over de winstkansen van de deelnemers. De hoogste rechter in ons land heeft dat eerder al vastgesteld. Loterijverlies zegt namens 80.000 mensen op te treden die daarvoor schadevergoeding willen.

Volgens de Staatsloterij is evenwel niet Loterijverlies BV, maar een gelijknamige stichting bevoegd om namens de deelnemers op te treden. Directeur Ferdy Roet van de BV werd vorig jaar door een andere rechter wegens sterke vermoedens van financiële malversaties geschorst als bestuurder bij die stichting.



'Beslaglegging raakt Staatsloterij flink' (Foto: ANP)