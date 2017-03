The Division krijgt gratis Year 2-content

The Division is sinds deze week officieel één jaar oud. De ontwikkelaar van de game, Massive, heeft laten weten dat ze nog niet klaar zijn met de game. Ze gaan namelijk in het tweede jaar gratis content aan de game toevoegen. Waaronder een uitbreiding van de singeplayer.

Creative Director van The Division, Julian Gerighty, kondigde het plan aan om komende maanden twee gratis uitbreidingen uit te brengen.

"De aankomende twaalf maanden zullen wij onszelf opnieuw commiteren aan The Division. Dit houdt in dat wij in deze twaalf maanden twee aparte uitbreidingen uitbrengen. Deze gratis uitbreidingen zullen beschikbaar zijn voor iedereen. Via deze weg willen we ervoor zorgen dat spelers terug blijven komen." aldus Julian Gerighty.

Via het Youtube-kanaal van SkillUp zijn er meer details bekend geworden: