San Antonio Spurs naderen Golden State Warriors in NBA PippenScottie 09-03-2017

Het reguliere NBA seizoen is de laatste maand ingegaan. Inmiddels is grotendeels al wel duidelijk welke ploegen de play-offs halen en welke een verloren seizoen draaien. Voor de topploegen is de strijd om de ranglijst nog van belang, omdat die bepaalt wie in de play-offs thuisvoordeel hebben. De Golden State Warriors en de San Antonio Spurs, nummer één en twee in de Western Conference, kwamen beiden in actie. De Texanen wonnen en de koploper verloor, waardoor het verschil tussen de twee ploegen nu erg klein geworden is.

In Oakland speelden de Golden State Warriors tegen de Boston Celtics. Drie kwarten lang was het een gelijkopgaande strijd. In het vierde kwart liep Boston echter snel weg van de tegenstander. Halverwege het kwart maakten de bezoekers vijftien punten op rij. De Warriors kwamen in het laatste kwart niet verder dan twaalf punten. De koploper in de NBA leed in die periode maar liefst acht maal onnodig balverlies.

Boston eindigde de wedstrijd met een 86-99 overwinning. Voor Golden State was dit het laagste puntentotaal van het seizoen. Ook was het de derde nederlaag in vijf wedstrijden zonder de geblesseerde Kevin Durant. Warriors-fans mogen zich voorzichtig zorgen gaan maken.

Topscorer bij Boston werd Isaiah Thomas met 25 punten. Kelly Olynyk, de langharige Canadees, speelde een glansrol vanaf de bank. In de 26 minuten die hij op het veld stond scoorden de Celtics 29 punten meer dan hun tegenstander.

De Splash Brothers Steph Curry en Klay Thompson hadden een op het oog redelijke wedstrijd, al vielen de afstandschoten weer niet. De heren waren samen goed voor 48 punten. Als team kwamen de Warriors niet verder dan zes gemaakte driepunters uit dertig pogingen.

De naaste belager in het westen, de San Antonio Spurs, wisten wel te winnen. Tegen de Sacramento Kings maakten de Texanen een achterstand van liefst 28 punten goed om uiteindelijk met 114-104 te winnen.

De Spurs gaven Kawhi Leonard en LaMarcus Aldridge rust na een aantal zwaarbevochten overwinningen. Dit gemis leek de ploeg pijn te doen, in het tweede kwart stonden de Kings met 31-59 achter. Geleidelijk werd de achterstand echter goed gemaakt. Patty Mills maakte met nog zes minuten te spelen een driepunter die zijn ploeg een 95-92 voorsprong gaf. Deze werd niet meer uit handen gegeven.

Het waren een aantal oudgedienden die de punten maakten voor de Spurs. Manu Ginobili en David Lee werden met 19 en 18 punten topscorer bij de Spurs. Het was voor San Antonio de vijftigste overwinning van het seizoen. Dit is ook het twintigste seizoen op rij waarin de Spurs minstens vijftig wedstrijden wisten te winnen. Hier zit ook een seizoen bij dat na een spelersstaking uit slechts 66 wedstrijden bestond. Geen andere ploeg wist in de NBA geschiedenis vaker dan twaalf seizoenen op rij vijftig wedstrijden te winnen.

De Sacramento Kings namen tijdens de All-Star break afstand van sterspeler én probleemgeval DeMarcus Cousins. Op veel overwinningen hoeven de Kings zonder Cousins niet te rekenen, maar het geeft een aantal jonge spelers wel de kans om te laten zien wat ze in huis hebben. Rookie Skal Labissiere, die achter Cousins zelden speeltijd kreeg, kwam in veertien minuten tot vijftien punten. Het zijn kleine strohalmen waar Sacramento zich aan vast kan klampen.

DeMarcus Cousins kent vooralsnog weinig succes met zijn nieuwe ploeg, de New Orleans Pelicans. Thuis ging de ploeg onderuit tegen de Toronto Raptors, 87-94. De ploeg verloor al vroeg in de wedstrijd Anthony Davis met een polsblessure. Deze lijkt mee te vallen en Davis kan waarschijnlijk over een paar dagen weer terugkeren op het veld.

Bij Toronto, dat het deze weken zonder point guard Kyle Lowry moet doen, kende DeMar DeRozan een off-night. Center Jonas Valanciunas nam het voortouw voor zijn ploeg en kwam tot 25 punten en 13 rebounds.

Top 10 plays van de afgelopen nacht. Bron: YouTube.



Uitslagen

Orlando Magic – Chicago Bulls 98-91

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 110-105

Miami Heat – Charlotte Hornets 108-101

Milwaukee Bucks – New York Knicks 104-93

New Orleans Pelicans – Toronto Raptors 87-94

Houston Rockets – Utah Jazz 108-115

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 107-91

Indiana Pacers – Detroit Pistons 115-98

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 114-104

Denver Nuggets – Washington Wizards 113-123

Golden State Warriors – Boston Celtics 86-99

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 42-20

Boston Celtics 41-24

Washington Wizards 39-24

Toronto Raptors 38-26

Atlanta Hawks 35-29

Indiana Pacers 33-31

Chicago Bulls 31-33

Detroit Pistons 31-33

Miami Heat 31-34

Milwaukee Bucks 30-33

Charlotte Hornets 28-36

New York Knicks 26-39

Orlando Magic 24-41

Philadelphia 76ers 23-40

Brooklyn Nets 11-52

Western Conference

Golden State Warriors 52-12

San Antonio Spurs 50-13

Houston Rockets 44-21

Utah Jazz 41-24

Los Angeles Clippers 38-26

Memphis Grizzlies 36-28

Oklahoma City Thunder 35-29

Denver Nuggets 29-35

Portland Trail Blazers 27-35

Dallas Mavericks 27-36

Minnesota Timberwolves 26-37

Sacramento Kings 25-39

New Orleans Pelicans 25-40

Phoenix Suns 21-43

Los Angeles Lakers 19-45