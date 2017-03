Voetballer stapt op na 82 minuten: "Te moeilijk" heywoodu 09-03-2017 09:53 print

Om het als topsporter tot de top te schoppen moet je een stevige mentaliteit hebben, of je nou een voetballer, tennisser, motorcoureur of langlaufer bent. De Nederlandse voetballer Derwin Martina lijkt helaas voor hem niet in die categorie te vallen.

De oud-speler van (Jong) Ajax en RKC Waalwijk tekende afgelopen week een contract bij het Engelse York City, uitkomend op het vijfde niveau in Engeland. Zijn contract bij het Finse Atlantis FC was afgelopen najaar ontbonden na een matchfixingschandaal en sindsdien zat de international van Curaçao zonder club, waardoor hij bij York transfervrij binnen kon komen.

Deze week debuteerde Martina gelijk al voor York, zij het bij de reserves, in een duel tegen de reserves van Hartlepool. Na 82 minuten werd hij gewisseld, nadat hij onder meer mede verantwoordelijk was voor Hartlepool's winnende 2-1. Na afloop leverde hij direct zijn schoenen weer in. "Het was erg moeilijk", klaagde Martina.

"Ik ben gewend in een 4-3-3-systeem rechtsback te spelen, maar we speelden 5-3-2 en dat was nieuw voor mij. Met en zonder bal moest ik ineens andere dingen doen", aldus de voetballer die van zijn op de atletiekbaan sprintende achternaamgenoot nog veel lijkt te kunnen leren. York City twijfelde niet en had het gelijk weer gehad met de speler, die op zoek kan naar een volgende club.

York City release Derwin Martina after just four days https://t.co/KPsg3bBQog pic.twitter.com/l1USlINKw8 — US Sport News (@isamendez90) March 8, 2017