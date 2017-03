Piet Paulusma duikt op in The Passion Paul 09-03-2017 06:39 print

Piet Paulusma speelt dit jaar een rol in de lijdensweg van Jezus. De Friese weerman geeft Jezus het brood voor het laatste avondmaal, dat maakte Shownieuws woensdagavond bekend.

Niet alleen Piet heeft dit jaar een klein rolletje in het jaarlijkse paasevenement op Witte Donderdag. Sonja Silva, Liza Sips, Iris van Geffen, Gaby Blaaser, Hugo Metsers, Stefan Stasse, Robin Boissevain, Curt Fortin, Daan Boom en Eugene Jans zijn te zien als discipelen van Jezus.

De hoofdrol wordt dit jaar vertolkt door zanger Dwight Dissels, bekend van zijn deelname aan The Voice of Holland. Roel van Velzen kruipt in de huid van Judas, Elske DeWall is Maria, Omri Tindal wordt Petrus en Johnny Kraaijkamp jr. speelt Pontius Pilatus. Het verhaal wordt dit jaar verteld door Remco Veldhuis.

The Passion vindt altijd live plaats, maar sommige delen worden vooraf opgenomen. Woensdag vonden opnamen plaats in het Cambuurstadion. Het paasverhaal over de laatste uren van Jezus wordt op 13 april voor de zevende keer opgevoerd. De EO en KRO-NCRV zenden het live op tv uit.



Piet Paulusma duikt op in The Passion (Foto: BuzzE)