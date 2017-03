Scarlett Johansson zal breuk nooit bespreken Redactie 09-03-2017 06:19 print

Haar scheiding van Romain Dauriac zal Scarlett Johansson nooit in het openbaar bespreken. Dat heeft de actrice woensdag laten weten in een statement aan Amerikaanse media.

"Als een toegewijde moeder en een op haar privacy gesteld persoon die zich ervan bewust is dat mijn dochter op een dag oud genoeg is om nieuws over zichzelf te lezen, wil ik alleen maar laten weten dat ik absoluut nooit mededelingen zal doen over de ontbinding van mijn huwelijk. Uit respect voor mijn wil als een ouder en uit respect voor alle werkende moeders, vraag ik vriendelijk dat de andere betrokken partijen en de media hetzelfde doen. Bedankt."

Haar aanstaande ex-man reageerde later woensdag met een eigen verklaring. "Het is inderdaad jammer, zeker voor onze dochter, dat Scarlett de scheiding heeft ingediend bij de rechtbank en daarmee onze privézaken publiek heeft gemaakt. Ik wil haar dringend verzoeken die actie in te trekken en terug te gaan, hoe pijnlijk dat ook is, naar de onderhandeltafel."

Eind januari werd bekend dat Scarlett en Romain na ruim twee jaar huwelijk uit elkaar gaan. Eerder deze week liet de advocaat van de oud-jouralist aan de New York Post weten dat er waarschijnlijk flinke strijd zal worden gevoerd om hun tweejarige dochter Rose. Volgens de raadsman wil Romain met het meisje verhuizen naar zijn thuisland Frankrijk.



