FOK! Wat een weer: lichte verbetering

Als het weder is van goede zin, trekt de kou zijn steertje in

Goedemorgen!

Vannacht is het al aardig opgeklaard, na een bijzonder regenachtige dag. Alleen in het zuiden is vannacht nog wat regen gevallen.

Vanmorgen beginnen we met bewolking en/of regen en lokaal is er zelfs kans op mist. Er zou vanmorgen ook nog een buitje kunnen vallen.

Vanmiddag breekt als het goed is de bewolking open, wordt het droog en zouden we de zon zelfs nog even kunnen zien. De temperaturen lopen daarbij uiteen van 8 graden aan de kust tot 12 in het binnenland.

Morgen krijgen we een droge dag met ook wat zon. In het weekend blijven we de zon regelmatig zien maar kan er ook een bui vallen.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:06 Zon onder: 18:34 Zonkracht: 2/1







Foto van de Overkluisde Caumerbeek bij Heerlen (Foto: Luuntje)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!