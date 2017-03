FOK! sportfoto-onderschrift week 10

Elke week hebben we hier op FOK! een nieuwe ronde van het FOK! sportfoto-onderschrift. Bij een leuke, bijzondere of grappige foto zijn we op zoek naar een goed onderschrift. De winnaar van deze week maken we volgende week bekend.

De winnaars van vorige week (volgens de sportredactie) zijn Stokken_en_stenen & klappernootopreis met de volgende onderschriften:

"Ruik eens aan mijn vinger "

"Toto Wolff: ruik eens aan mijn tong..

teamwork.. "

De opgave van deze week:



We zien hier Orleans Pelicans-speler Anthony Davis spectaculair in actie tijdens de wedstrijd tegen de San Antonio Spurs, wat zou een goed onderschrift zijn bij deze foto? (Pro Shots / Action Images)